20 jaar later doet Cafu legendarische "sombrero" nog eens over in zijn kot

In de immer beladen derby tussen AS Roma en Lazio zorgde Cafu in december 2000 voor een stukje voetbalgeschiedenis waar de Roma-supporters tot op de dag van vandaag met plezier aan terugdenken.

De Braziliaanse rechtsachter nam Lazio-speler Pavel Nedved te grazen met een geweldige passeerbeweging, de zogenoemde "sombrero". "Overal waar ik kom, word ik nog steeds aangesproken over die ene actie", zegt Cafu.

De Braziliaan is inmiddels al een poosje gestopt, maar de sombrero tovert hij op bijna 50-jarige leeftijd nog steeds vlot uit zijn schoen. In een filmpje op zijn Instagram-pagina doet hij - in zijn kot - zijn legendarische passeerbeweging nog eens vlotjes over.