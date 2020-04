"De voorzitter van Brescia vindt de hervatting van de Serie A een belediging voor de overledenen"

In een niet zo ver verleden werd Italië nog keihard in het hart getroffen door de coronacrisis, maar het decreet van premier Giuseppe Conte doet vermoeden dat het ook in de laars gunstig evolueert. VRT-correspondent Angelo van Schaik: "Gisteren vielen er in Italië 260 doden, enkele weken geleden waren er nog tot 1.000 sterfgevallen per dag. Het is heel erg verbeterd. We zijn er nog lang niet, maar het enorme drama van de voorbije maanden is verminderd." "We kunnen nadenken over weer te beginnen met leven, over weer naar buiten te gaan en misschien dus wel over opnieuw te voetballen. Al weet eigenlijk niemand of dat op korte termijn wel kan." "De clubs spraken een tijdje geleden over 27 mei als datum om weer te spelen, maar ze houden zich nu ook een beetje op de vlakte." "De voorzitter van Lazio, een grote voorstander van het uitspelen van de competitie, zei vandaag dat misschien één wedstrijd tegen Juventus over de titel kan beslissen."

"Het is crisisgebied tegenover geen crisisgebied"

"Er zijn clubs die graag willen spelen, maar er zijn ook clubs die dat helemaal niet willen doen", vervolgt de correspondent vanuit Rome. Vooral in Noord-Italië is de honger een stuk minder groot. "De burgemeester van Bergamo heeft toegegeven dat de CL-match Atalanta-Valencia in Milaan een aanjager geweest is voor het drama in zijn stad. Hij zit niet echt te wachten op een nieuwe wedstrijd." "Maar de grootste tegenstander is de voorzitter van Brescia. Hij zegt: "Wat er ook gebeurt, wij voetballen niet meer. Het is onverantwoord om nog te spelen na wat er is gebeurd. Ik zou het bijna een belediging vinden tegenover de overledenen. Als dat betekent dat we degraderen, dan is het maar zo."" "De Milanese clubs lossen weinig of niets en je kunt die clubs ook niet vergelijken met wat er in andere regio's en streken gebeurt of is gebeurd. Het is crisisgebied tegenover geen crisisgebied." "Er waren ook plannen om alle clubs af te zonderen in Rome en hen daar te laten spelen, maar ook dat plan is naar de achtergrond verdreven."

Atalanta speelde in San Siro tegen Valencia: die match was een brandversneller voor het virus.

"Het einde van de lockdown is nog lang niet in zicht"

Wil premier Conte met deze wortel dan vooral de ploegen sussen? "Niet zozeer", meent correspondent Angelo van Schaik. "Het gaat ook over het laten terugkeren van spelers zoals Ronaldo en Higuain, die niet in Italië zijn. De clubs willen hen weer in vorm krijgen. In hun luxevilla's zullen ze niet zo hard trainen als op het trainingsveld." "Men houdt de clubs en ook wel de fans zoet, maar het hangt af van wat de regering wil doen. Het einde van de lockdown op 4 mei is ook vrij relatief." "De maatregelen worden langzaam versoepeld, maar het blijft vrij streng. Je mag je eigen regio niet uit. Het einde is nog lang niet in zicht." Een concrete datum voor de heropstart van de Serie A is er dus nog niet? "Neen, de competitie kan ook nog altijd helemaal afgeblazen worden. Het kan dat de wedstrijden worden gespeeld, maar de kans is net zo groot dat er een punt wordt gezet achter het seizoen en er geen kampioen is."