"Cru gezegd is Sacoor nog maar een jongetje, geen atleet"

"Thiam kan niet lopen, in al de rest is ze heel goed"

Psychologisch is de uitzichtloosheid van de coronacrisis zwaar voor alle topsporters, maar sportief zijn er wel grote verschillen. Voor jonge atleten als Nafi Thiam (25 jaar) en Jonathan Sacoor (20 jaar) kan de extra tijd om progressie te maken een voordeel zijn.

Beiden kwamen ter sprake naar aanleiding van uitspraken van de jarige Roger Moens vorige week. Over Nafi Thiam zei Moens dat ze "een kampioene is in een discipline met maar 1 concurrente".

"Het klopt dat het niet de eerste keuze van een atleet is om alle nummers te doen", reageerde Hans Vandeweghe.

"De meeste toppers specialiseren zich in een nummer. Specialisatie is des topsport. Thiam heeft dat niet gedaan, maar is in haar discipline wel absolute wereldtop. Je kan zeggen dat Thiam niet kan lopen. Al de rest kan ze heel goed."

"Thiam is een fenomeen", pikte Eline Berings in. "Ik heb al naast haar gestaan voor een 100 meter. Ik loop die afstand natuurlijk sneller, maar Thiam is zo een imposante atlete. Ze heeft iets uitzonderlijks."

"Voor mij is een kampioene altijd een kampioene, in om het even welke discipline. Zeker als je ziet welk niveau Thiam haalt. Maar ik ben het wel eens met de opmerking dat de breedte in de zeven- of tienkamp minder breed is dan bijvoorbeeld op de 100m of 200m. Als je kijkt naar de top 10 of top 20, dan zakt het niveau in de zevenkamp veel sneller dan op individuele nummers."