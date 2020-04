Topzwemster Ledecky benut vrije tijd met studie over infectieziektes

Vijfvoudig olympisch kampioene Katie Ledecky heeft zich aan de universiteit van Stanford in de VS ingeschreven voor een cursus met psychologie als voornaamste onderzoeksveld. Ze zal ook vier online lessen volgen over infectieziektes.

Ledecky gaf in de New York Times meer uitleg over de lessen, die sterk verband houden met de actualiteit. "Het zal gaan over de verschillende sociale en milieugebonden factoren die aan de oorsprong van een pandemie staan", vertelt de zwemster.

"We zullen onder meer de infecties SARS, MERS en Hiv bespreken, maar het accent komt duidelijk op het nieuwe coronavirus te liggen. Het belooft echt fascinerend te worden. We zullen onder meer uitleg krijgen over de besmettingsgraad en overdraagbaarheid."