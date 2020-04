Roger Moens is vandaag 90 jaar geworden. In de jaren 50 en 60 domineerde onze landgenoot de 800 meter. In 1955 vestigde Moens een wereldrecord en op de Spelen van 1960 in Rome veroverde hij zilver. Na zijn atletiekloopbaan werkte Moens als commissaris-generaal bij de gerechtelijke politie en atletiekcommentator bij de BRT. We zochten hem vandaag, met respect voor de coronamaatregelen, bij hem thuis op.