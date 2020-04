Rennersvakbond vrouwen: "Sponsors aan boord houden door taksen kwijt te schelden"

CPA: "Kladversie van kalender ziet er heel mooi uit"

De laatste weken luidden enkele profrensters de alarmklok over de nieuwe kalender. Ze voelden zich gepasseerd door de UCI, omdat die hen niet had betrokken bij de gesprekken over de kalender.

Marianne Vos, Ellen van Dijk en enkele collega's van de Cyclists Alliance (de spreekbuis van het vrouwenwielrennen) schreven daarom een open brief.

"Dat moet op een misverstand berusten. Van bij het begin van de coronacrisis waren we in gesprek met de UCI. We hebben ook voor de open brief met meerdere profrensters gebeld om hun ideeën aan te brengen bij de UCI", zegt Alessandro Cappellotto, voorzitter van de vrouwelijke tak van rennersvakbond CPA.

De nieuwe kalender voor het vrouwenwielrennen heeft alvast vorm gekregen. "We hebben al een kladversie gezien van de kalender en we kunnen zeggen dat het er heel mooi uitziet", zegt Marion Clignet, vicevoorzitter van CPA.

"Op 15 mei zal de nieuwe kalender gepubliceerd worden, maar eigenlijk zal het een soort kladversie zijn. Wedstrijden zullen nog altijd de kans krijgen om te veranderen van datum, want in alle landen zullen de lockdownmaatregelen waarschijnlijk op verschillende tijdstippen afgebouwd worden. Daar houden we dus rekening mee."

"Over de kalenderinvulling mogen we nog niks prijsgeven, maar het is wel zo dat de organisator van de Giro Rosa benadrukt heeft dat de Italiaanse rittenkoers tijdens de Tour zou moeten plaatsvinden."