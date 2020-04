Op Eén en sporza.be konden wielerliefhebbers vanmiddag nog eens nagenieten van hoe Frank Vandenbroucke in 1999 iedereen afdroogde in Luik-Bastenaken-Luik. Ook dochter Cameron Vdb was een aandachtige tv-kijkster. Op haar Instagram-pagina deelde ze hoe ze kippenvel kreeg bij het herbeleven van de knalprestatie van haar vader.