Nederlandse peiling zindert nog altijd na: "Waarheid moet aan het licht komen"

Dat de uitkomst van het Nederlandse voetbalseizoen nog een staartje zal krijgen, is duidelijk. Bovenaan het klassement is er onvrede over de verdeling van de Europese kaartjes, maar ook over de regeling voor degradatie en promotie zijn er heel wat vragen.

De Nederlandse voetbalbond KNVB moest vorige vrijdag harde noten kraken en vroeg om de mening van de Nederlandse profclubs over wat er met degradatie en promotie moest gebeuren.

16 clubs waren voorstander, 9 clubs waren tegen promotie/degradatie en 9 clubs onthielden zich. De KNVB zag hier geen duidelijke meerderheid in en hakte dan maar zelf de knoop door: niemand degradeert uit de Eredivisie, niemand promoveert naar de hoogste Nederlandse voetbalklasse.

De Graafschap is mee het kind van de rekening. Volgens de huidige tussenstand in de Nederlandse tweede klasse kwamen zij in aanmerking voor promotie, maar dat zit er dus niet in. De ledenbevraging en de interpretatie van de Nederlandse voetbalbond roept veel vragen op bij de benadeelde club.

"Er zijn te veel vragen om het hier bij te laten", klinkt het vandaag nog eens bij De Graafschap. "Een reconstructie, met alle details, is noodzakelijk. Wat was de impact van de clubs die neutraal of niet hebben gestemd? De waarheid moet aan het licht komen."