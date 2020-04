Michel D'Hooghe: "In huidige omstandigheden is voetballen moeilijk"

"Ik heb in mijn lange loopbaan vaak de afweging moeten maken tussen economische belangen en gezondheidsbelangen. Heel vaak helde dat over naar het economische, maar als er nu één moment is waarbij de weegschaal moet overhellen naar de gezondheid, dan is het wel in deze ernstige omstandigheden."

"Ik zie dat nu al het mogelijke gedaan wordt om het voetbal zo snel mogelijk te hervatten, vanuit economisch standpunt. Daar heb ik mijn bedenkingen bij", vertelt Michel D'Hooghe. "Ik heb er wereldwijd al met veel collega's over gesproken en er is overal scepsis en een ernstige vraag naar voorzichtigheid wat betreft de hervatting van competities."

Wat moet er dan gebeuren nu? "Er zijn twee manieren om maatregelen te nemen", klinkt het. "Langs de ene kant heb je de beslissingen van de overheid, waarbij onder meer gezegd wordt van afstand te houden en groepsvorming te vermijden. In die omstandigheden is het moeilijk om voetbal te spelen."

"Spuwen en groepsknuffels zijn nu uitgesloten"

"En zelfs als je geen supporters toelaat, dan weet je dat er toch plaatsen zijn waar fans zullen willen samenkomen om op een of andere manier betrokken te zijn. Daar moeten we toch zeer voorzichtig mee zijn."

Spuwen op het veld en de groepsknuffels bij het vieren zijn uitgesloten in de huidige omstandigheden. Het zou goed zijn om spuwen te verbieden, want het is hoe dan ook niet hygiënisch.

Ondanks de huidige richtlijnen zijn sommige ploegen wel weer gestart met trainingen. "Maar zo kun je toch niet trainen?", vindt D'Hooghe. "We moeten hoopvol zijn dat we de competitie van volgend seizoen op een normale manier kunnen opvangen. En uiteindelijk zal de oplossing toch van een vaccin moeten komen."

D'Hooghe denkt ook dat voetballers hun gedrag op het veld zullen moeten aanpassen. "Je ziet vaak voetballers die spuwen op het veld. Dat zit er een beetje ingebakken, maar dat zal in de toekomst waarschijnlijk moeten veranderen. Spuwen verbieden, zou een goeie maatregel zijn, want het is hoe dan ook niet hygiënisch."

"Ook het vieren met een groepsknuffel zoals we dat kennen, is in de huidige omstandigheden uitgesloten. Hoe de toekomst zal evolueren, weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Hopelijk zal het in de toekomst wel weer kunnen, maar momenteel is dat zeker niet het geval."