Menen vindt nieuwe spelverdeler in Finland, Colson verlengt contract

Voor de 22-jarige Akseli Lankinen wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur. De Finse spelverdeler komt over van Akaa Volley. "Hij geldt als een grote belofte", klinkt het bij Menen. "Tot nog toe speelde hij enkel in eigen land, maar hij is ook de tweede spelverdeler bij de Finse nationale ploeg."

"Met zijn 1,94m staat Lankinen zijn mannetje aan het net en naast een goede pas heeft hij ook een stevige service in de armen."

Naast de komst van Lankinen heeft Menen ook het contract van Martijn Colson verlengd. "Martijn kwam vorig seizoen over van Lindemans Aalst als dé toptransfer van het tussenseizoen. Samen met Jelle Sinnesael en Wannes De Beul vormde Colson afgelopen seizoen een van de sterkste middencompartimenten van de Liga. We zijn zeer blij dat hij langer blijft", aldus Menen.