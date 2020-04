Jonathan Sacoor uit quarantaine in Chili: "In de VS zeer veel progressie gemaakt"

"In dit deel van de stad is de officiële quarantaine afgelopen, in tegenstelling tot het grootste deel van de stad. Dus kan ik gewoon naar buiten, weliswaar met een mondmasker op. De meeste winkels zijn nog gesloten, maar de supermarkten zijn altijd open gebleven. Daar mag een beperkt aantal mensen binnen."

"Het gaat goed met mij. Het is lekker weer, al wordt het hier stilaan herfst. Ik kan goed trainen. Er is een powerzaal in het huis waar ik verblijf en we kennen de eigenaar van de atletiekpiste hier, dus daar kan ik altijd naartoe."

Sporza kreeg Jonathan Sacoor te pakken in een Skype-interview. De 400-meterloper bevindt zich in Chili's hoofdstad Santiago, waar zo'n 8 miljoen mensen wonen.

"Ik heb in de VS zeer veel progressie gemaakt"

Nu na de Olympische Spelen ook het EK later in de zomer afgelast is, valt de planning van Sacoor en co helemaal in duigen.

"Of ik nu nog een doel heb? Ik wil eerst zeggen dat dit de beste beslissing is, want we mogen geen risico's nemen. Dat we daardoor dit jaar geen kampioenschappen hebben, is dan maar zo."



"Er zullen hopelijk nog wel wat kleinere wedstrijden zijn, later in de zomer. En wie weet een Belgisch kampioenschap in september, met of zonder publiek. En eigenlijk hebben wij altijd een doel, namelijk als atleet beter en sterker worden."



"Het zou wel aangenaam zijn om dit jaar de wedstrijdkriebels nog eens te mogen voelen. Hopelijk kunnen we zo nog een beetje plezier hebben na deze moeilijke periode."



Want laat er geen misverstand over bestaan: Sacoor voelt zich prima. "De trainingen in de VS gingen zeer vlot. Ik maakte zeer veel progressie en dat merkte mijn coach Jacques Borlée ook, net als mijn Amerikaanse coach."

"Ik zou een zeer goed seizoen neerzetten. Ik voel dat ik een betere atleet word, het is alleen jammer dat ik het voorlopig niet kan tonen."



"Maar ik mag van geluk spreken dat ik nog jong ben (Sacoor is 20, red) en hopelijk nog een lange carrière tegemoet ga. Ik heb een extra jaar om me voor te bereiden op de Olympische Spelen van volgend jaar: zo zie ik het nu."

"Voor oudere atleten is het moeilijker, want zij zijn een jaar kwijt. Voor de Borlées is het dus wellicht een zwaardere klap. Wellicht zouden het in augustus hun laatste Olympische Spelen geweest zijn, maar ze zullen zich niet laten doen. Ik denk dat ze nog een jaartje op hun tanden gaan bijten en er volgend jaar in Tokio nog bij zullen zijn."