Elia Viviani hoopt snel weer buiten te fietsen: "Renners vormen geen gevaar"

Italië is zwaar getroffen door het virus en verkeert sinds 9 maart in een lockdown. Buiten wielrennen is verboden. De Italiaanse regering lijkt bereid te zijn na 4 mei de regels wat te versoepelen. Elia Viviani hoopt weldra weer trainingstochtjes te kunnen maken.

"Het aantal besmettingen neemt af en ik denk dat we onder strikte voorwaarden weer kunnen fietsen. Wielrenners kunnen makkelijk een paar uur in hun eentje de weg op en hun normale training oppikken. Daarmee vormen we geen gevaar voor anderen", vindt de Italiaan van Cofidis.

Viviani kijkt ook uit naar het najaar, wanneer de internationale wielrenunie UCI weer koersen heeft gepland. Onder meer de Tour, de Giro en de Vuelta zouden nog aan bod komen. "Ik denk niet dat er renners zijn die alle drie de grote ronden zullen rijden. We zullen keuzes moeten maken, maar dat is niet erg. Het belangrijkste is dat we de wedstrijden weer gaan rijden."