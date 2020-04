Cuadrado kent zijn clubgeschiedenis niet en moet het ontgelden na pijnlijke uitschuiver

Juan Cuadrado (31) plaatste onder een officiële post van zijn club zaterdag over de exact 25 jaar geleden overleden voetballer Andrea Fortunato gekscherend dat de betreurde speler leek op Adrien Rabiot, zijn huidige ploegmaat bij de Oude Dame.

Cuadrado kwam snel met excuses. "Ik zag enkel de foto en had het tekstje erbij niet gelezen. Sorry", liet de Colombiaan optekenen.

Andrea Fortunato was begin jaren 90 een opkomend talent in het Italiaanse voetbal. In de zomer van 1993 volgde een transfer van Genoa naar topclub Juventus, maar daar sloeg een klein jaar later het noodlot toe.

Begin mei 1994 kreeg Fortunato de diagnose van een zeldzame vorm van leukemie.

Zijn toestand verslechterde snel in het voorjaar van 1995 en op 25 april van dat jaar stierf hij, nauwelijks 23 jaar oud.

Sindsdien gedenkt Juventus op die dag elk jaar zijn voormalige verdediger, maar daar was Cuadrado dus niet van op de hoogte.