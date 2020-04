Coronacrisis of niet: Bayern München mikt op "toptalent en superster"

Bayern München zit in deze coronacrisis niet stil. Trainer Hansi Flick tekende onlangs een nieuw contract en ook Thomas Müller en Alphonso Davies blijven langer aan boord bij de Duitse recordkampioen.

Ook met doelman Manuel Neuer zouden de gesprekken over een contractverlenging de goeie kant opgaan, maar er ligt nog meer werk op de plank.

Volgens sportief directeur Hasan Salihamidzic wil Bayern ook enkele nieuwe gezichten aantrekken en het zouden geen kleine garnalen zijn.

"We willen ons versterken met een Europees toptalent en we willen ook een internationale superster naar München brengen", zegt Salihamidzic bij Welt am Sonntag en Kicker. "Zij moeten mee instaan voor attractief voetbal."

Bayern wordt al een tijdje in verband gebracht met onder meer Leroy Sané (Manchester City) en Timo Werner (RB Leipzig). Ook aan talenten Kai Havertz (Leverkusen) en Sergino Dest (Ajax) zou er stevig gesnuffeld worden.