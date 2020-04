Club Brugge verkoopt in 1 namiddag ruim 18.000 mondmaskers voor goed doel

Club Brugge kondigde de actie om mondmaskers voor het goede doel te verkopen om 12u aan.

"Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exit-strategie van de coronacrisis. Club wil hier zijn steentje aan bijdragen en brengt twee unieke mondmaskers op de markt", klinkt het.

"Door het aanbieden van de mondmaskers aan zijn fans wil Club er mee voor zorgen dat andere, gespecialiseerde mondmaskers voorbehouden blijven voor de zorgsector."

"De gepersonaliseerde mondmaskers komen in 2 verschillende ontwerpen en worden verkocht per 4 stuks, voor een prijs van 20 euro via de webshop van Club Brugge."



"Per verkocht masker schenkt Club de winst, zo’n 2 euro per stuk, aan het ‘STEUNFONDS CLUB TEGEN CORONA’, beheerd door de foundation van Club."

De oproep om maskers te kopen, is niet in dovemansoren gevallen. In amper een namiddag tijd werden ruim 10.000 mondmaskers verkocht, meldde Club om 18.51u. Rond 20u vanavond stond de teller al op meer dan 18.000.