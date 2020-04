Bigla-Katjoesja schrijft open brief: "Sponsors kunnen ons financieel niet meer steunen"

Bigla-Katjoesja is een Zwitsers team, dat al jaren meedraait in het vrouwenpeloton. Het telt 13 rensters, onder wie Zwitsers kampioene op de weg en in het tijdrijden Marlen Reusser.

Maar door de coronacrisis komt de toekomst van de ploeg in gevaar. "Jammer genoeg hebben onze naamsponsors Bigla en Katjoesja ons verteld dat ze ons tijdens de coronacrisis niet meer financieel kunnen steunen zoals ze gewoonlijk doen", schrijft de wielerploeg in een open brief.

"De partners die ons blijven steunen willen we uit de grond van ons hart bedanken. Dit team zou niet hetzelfde zijn zonder jullie steun. We willen ook de fans bedanken die ons bemoedigende woorden sturen."

"We geven niet op, dat is onze hoofdeigenschap geworden. We zullen blijven vechten. Als er een manier is waarop jullie onze droom levendig kunnen houden, zullen we jullie voor altijd dankbaar zijn."