90-jarige Roger Moens: "Mijn carrière is samen te vatten in twee tienden"

"Ik ben in goeie gezondheid, fysiek en mentaal. Of dat hoop ik toch", grapt de jarige Roger Moens in zijn tuin. "Ik heb een mooi leven achter de rug. Ik kan niet beter wensen."

"Op fysiek vlak voel ik me misschien 70 jaar, op mentaal vlak 60 jaar. Elke dag zit ik nog enkele uren aan mijn computer en zoek ik alles op, van a tot z. Daardoor blijf ik jong en weet ik nog vrij veel."

"Ik leef niet in het verleden en ik sta met mijn beide voeten op de grond. Ik ben een optimist en realist: ik vind mezelf een realistische optimist of een optimistische realist. Wat er overmorgen zal gebeuren, interesseert me niet. Vandaag en morgen tellen."

"Ik ben ook niet bang. Mijn ambitie is om nog zoveel mogelijk te genieten van het leven. Profiteren is misschien een verkeerd woord. Ik wil elke dag genieten en dat hoop ik nog enkele jaren te doen."

"Op naar de 100 jaar? Bij de mannen wordt 1 op de 4 95 jaar. Dat is niet veel, maar ik hoop die ene te zijn."

