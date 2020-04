Yannick "the tank" Desiron keert na 2 jaar in Oostende terug naar Limburg

Yannick Desiron (2m08) is een oude bekende van Limburg United, want voor zijn tijd in Oostende was hij ook al drie jaar actief bij United.

Desiron, een Antwerpenaar, ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen in Limburg.

Desiron kwam bij Oostende het afgelopen seizoen tot gemiddeld 18,8 speelminuten en gemiddeld 7 punten, 3,9 rebounds en 0,4 assists.