Veel vragen bij heropstart: "Onze atletiekclub wil geen bron van besmetting worden"

"Ik stel me wel de vraag wie die social distancing gaat controleren? En hoe zit het met ons materiaal? Moeten wij onze speren ontsmetten? Moeten we de hoogspringmat ontsmetten? We willen allemaal sporten, van jong tot oud, maar de volksgezondheid staat voorop. Ik zou niet graag hebben dat deze atletiekclub een bron van besmetting wordt."

"Technische nummers kunnen, zoals hoogspringen en speerwerpen. Loopnummers kunnen ook, maar dan enkel voor de oudere kinderen die afstand van elkaar houden. We zullen het met de nodige creativiteit aanpakken, in overleg met de trainers."

"We zitten dus met nog wat vragen: wat kan er en wat kan niet? Al is de vraag om weer aan atletiek te mogen doen bij onze leden zeer groot, daar moet ik geen tekening bij maken."

"Het speelveld dat we krijgen - met groepjes van 3 mensen die minstens 1,5 meter afstand moeten houden - is minder groot dan gehoopt, maar het is wat het is. We moeten ons daarbij neerleggen", zegt De Staercke.

"Niet te doen voor club met 200 leden"

Ook Ludwig Peetroons, de algemeen directeur van de Vlaamse Atletiekliga, hinkt op twee gedachten.

"De regels zijn streng. We kunnen met 3 atleten trainen, of met 2 atleten en een trainer bij. Dat is een begin voor de gevorderde atleet die zich nu thuis behelpt met trainingen in de tuin of garage. Als die toegang krijgen tot de infrastructuur van de gemeente, kunnen zij trainen", zegt Peetroons.



"Maar voor een club met 200 leden is dat niet te doen. Die groepen zijn zo groot dat je die niet kunt opdelen in groepjes van 3 mensen. We vrezen ook dat de gemeenten daar niet in zullen meegaan, want die willen de beveiligheid bewaken."

"Mogelijk worden in de volgende fase, vanaf 18 mei, grotere groepen toegelaten. Dan zouden we binnen onze clubs wél trainingen kunnen organiseren."