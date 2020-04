Vandenbempt: "Onvrede in voetbal over uitblijven beslissing Veiligheidsraad"

De officiële communicatie is voorzichtig begripvol. De regering heeft andere prioriteiten dan de organisatie van sportwedstrijden. Maar in het voetbal heerst er zeer grote teleurstelling over het uitblijven van een beslissing.

Temeer omdat de voorbije week uit verschillende politieke hoeken was beloofd dat ze gisteren eenduidigheid zouden krijgen. De richtdatum was 31 juli om het voetbal te hervatten. Maar blijkbaar vond één minister dat die beslissing onvoldoende was voorbereid en dat er nog op moet worden gewerkt.

In het voetbal vermoeden ze dat er wat lobbywerk aan vooraf is gegaan. Ze moeten er zich naar schikken, maar er heerst onbegrip, grote teleurstelling en onvrede.