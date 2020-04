Transfervrije Thomas Meunier kreeg telefoontje van José Mourinho

Door de coronacrisis zal er komende zomer wellicht met de vinger op de knip getransfereerd worden. Transfervrije spelers zoals Thomas Meunier zouden zo wel eens grof wild kunnen worden op de transfermarkt.

De Rode Duivel is straks einde contract bij PSG en wil graag in Parijs blijven, maar coach Thomas Tuchel is niet de grootste fan van de rechtsback. Zo leeft Meunier nog steeds in onzekerheid over zijn toekomst.

De 28-jarige Belg werd de voorbije weken al gelinkt aan onder meer Dortmund, Barcelona, Napoli en Inter, maar L'Equipe weet dat ook Tottenham interesse toont. Volgens de Franse sportkrant heeft coach José Mourinho persoonlijk geprobeerd om Meunier naar Londen te lokken tijdens een lang telefoongesprek.

Bij Tottenham voetballen er momenteel al twee Belgen met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, al zit die tweede wel in de laatste maanden van zijn contract. Meunier zou bij de Spurs de concurrentie moeten aangaan met Serge Aurier, op dit moment de enige rechtsback in de selectie. Opvallend: Aurier was ook al de rivaal van Meunier bij PSG, voor hij in 2017 de overstap maakte naar Tottenham.