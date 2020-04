Thomas Vermaelen: "Lopen met een mondmasker op is toch best lastig"

In Japan is er tot en met 6 mei een "state of emergency" afgekondigd. "Er wordt aangeraden om binnen te blijven, maar we mogen wel nog naar buiten. Bepaalde zaken zijn gesloten, maar sommigen dingen gaan ook gewoon door. In vergelijking met Europa lijkt het hier nog wel mee te vallen", zegt Thomas Vermaelen.

"De trainingen zijn natuurlijk wel gestopt. We hebben richtlijnen en schema's gekregen van de club en een paar keer per week doen we een soort cybertraining met de hele ploeg. Het is wel plezant om elkaar dan nog eens te zien, al is het voor iedereen wel wat raar."

"Mijn conditie kan ik buiten wel op peil houden, dat is prettig. Er wordt aangeraden om met een mondmasker te lopen, maar dat is best wel lastig. Sowieso zag je in Japan ook voor de coronacrisis al wel veel mondmaskers in het straatbeeld. Sommige spelers droegen zelfs mondmaskers bij verplaatsingen. Niet om te voetballen (lacht), misschien in de toekomst wel."

"Het uitgestelde EK? Ik keek er wel naar uit, net zoals alle spelers. Ik denk dat we er na een goeie campagne klaar voor waren als ploeg. Het is jammer, maar we moeten dat accepteren."