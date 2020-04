RETRO 1992: Dirk De Wolf wint Luik-Bastenaken-Luik "met kinderversnellingen"

2e in Parijs-Roubaix (1989), 3e in de Brabantse Pijl (1989), 2e op het WK (1990), 3e in de Amstel Gold Race (1991). De grote afspraken in de carrière van Dirk De Wolf leken lang uit te draaien op een net-niet-verhaal. Tot het in 1992 barslecht weer was aan de start van Luik-Bastenaken-Luik.

"Een hele dag sneeuw en regen in Luik. Dat hondenweer lag me volledig", zegt hij. "Soms moet je eens wat geluk hebben. Als het 15 of 20 graden was geweest, had ik het veel moeilijker gehad om te winnen. Als ik nu naar mijn versnellingen kijk, reden we toen ook nog met kinderversnellingen."

"Eendagskoersen hebben me altijd goed gelegen. Ik kon op zo'n parcours goed uit de voeten. Ik had eerder gedacht dat ik Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen zou winnen, maar dat is niet gelukt."

"Als ik nu nog zou koersen, zou ik niet meteen Luik-Bastenaken-Luik rijden. Dan zou ik me toeleggen op de Vlaamse klassiekers. Maar toen reden we gewoon alles, van de Omloop tot de Ronde van Lombardije. Met tussendoor ook nog eens de Tour."