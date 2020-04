In Nicaragua boksen ze weer, want "boksers moeten eten"

Rosendo Alvarez heeft een boksavond georganiseerd, mét publiek, die live op televisie wordt uitgezonden.

"Wij zijn hier niet bang van dat virus en er is geen quarantaine. De drie mensen die gestorven zijn kwamen van het buitenland en niemand in het land is tot nu besmet", zegt Alvarez.

"Daarom organiseer ik kampen met 16 boksers. De lokale ESPN-zender brengt de wedstrijden live op tv."

"We moeten boksen, want Nicaragua is een arm land", zegt Alvarez. "Boksers moeten eten. Ze kunnen niet thuis blijven zitten en wachten. Wij zetten onze deuren open."

De overheid van Nicaragua zegt dat het land amper getroffen wordt door het coronavirus. Er zouden maar 11 besmette mensen zijn en 3 doden. In de buurlanden van Nicaragua loopt de dodentol hoger op.

In Nicaragua wordt momenteel nog baseball en voetbal gespeeld, in competitieverband. In de kranten wordt verslag uitgebracht van een triatlonwedstrijd en worstelen.

Hier en daar wordt de regering wel verweten te weinig te ondernemen tegen de verspreiding van het virus.

Bokspromotor Alvarez doet intussen dus voort: "We zijn wel voorzichtig en houden de toeschouwers minstens 2 meter weg van de ring. Dokters zullen de temperatuur van de fans meten voor ze binnenkomen en iedereen moet een masker dragen."