Gesprekken over Premier League achter gesloten deuren: "Opkikker voor het land"

Net als in de meeste Europese landen ligt de Premier League al een hele tijd stil sinds de uitbraak van het coronavirus. Op dit moment is de competitie opgeschort tot minstens eind april, maar minister van Cultuur Oliver Dowden overloopt intussen de verschillende opties met de Premier League.

Een herstart kan er alleen komen als de clubs strikte hygiënische maatregelen in acht nemen. Spelers en officials zouden regelmatig op COVID-19 getest moeten worden. En uiteraard blijven de stadions gesloten voor het publiek.

Door opnieuw voetbal toe te laten hoopt de Britse regering een lichtpuntje te geven in sombere tijden voor het Britse volk. "We werken er dan ook hard aan om weer sport op televisie te krijgen", vertelde een regeringsbron aan Sky News. "Het is niet hetzelfde als een wedstrijd in het stadion bekijken, maar het zou toch een opkikker zijn voor het land."