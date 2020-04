Evenepoel: "Ze hebben me in Anderlecht proberen te kraken, maar ik ben er sterker uitgekomen"

"Het is een grote droom om deze wedstrijd ook ooit te winnen. Hopelijk slaag ik daarin, want hier winnen alleen de grote kampioenen. En ja, daarmee wil ik zeggen dat mijn vader een grote kampioen is."

Laatste stop: de Remco-muur!

Tot slot passeerde Evenepoel twee scholen waar hij enkele jaren doorbracht.

"Ik heb de school letterlijk en figuurlijk achter mij gelaten. Na een rit van 210 kilometer en 6 uur en 40 minuten houd ik het voor bekeken."

"Mijn laatste stop is deze reusachtige afbeelding op een gevel van een huis in mijn woonplaats Schepdaal. Die is hier gemaakt na de twee wereldtitels die ik behaalde in Innsbruck."

"Het is een fantastisch beeld en geeft me telkens weer kippenvel. Ik noem dit de Remco-muur."