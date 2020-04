Belgian Cat Hanne Mestdagh blijft een jaartje langer bij Namen

Bij Namen speelde Hanne Mestdagh de voorbije seizoenen onder de hoede van haar vader en bondscoach Philip Mestdagh. Vader Mestdagh wordt volgend seizoen opgevolgd door Jan Callewaert, maar Hanne Mestdagh blijft dus wel aan boord bij Namen. De vleugelspeelster heeft haar contract met één seizoen verlengd.

Mestdagh is de kapitein van Namen, dat afgelopen seizoen 4e werd in 1e klasse. Mestdagh was daarin goed voor een gemiddelde van 11 punten per wedstrijd. In het referendum voor Speelster van het Jaar eindigde ze als 3e.