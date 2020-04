Verdeelde reacties in Nederland: "Grootste schande ooit" en "enige juiste beslissing"

Algemeen directeur Frank van Mosselveld: "Het is goed dat de KNVB de knoop heeft doorgehakt. Je kunt moeilijk clubs over het lot van andere clubs laten beslissen."

"Hier hadden we op gehoopt, maar het is wel onbevredigend. Vorig seizoen promoveerden we door te winnen op het veld. Er is dan ook niets te vieren, dat zou ongepast zijn. Toch is dit in onze ogen de enige juiste beslissing."