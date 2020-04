Thierry Neuville blikt in rallyloze dagen terug op mooiste zege: "0,7 seconden voorsprong"

Thierry Neuville: "Je wordt in Argentinië nogal door elkaar geschud"

"Het is echt een moeilijke rally", vertelt Neuville bij beelden van dag 1. "Je ziet dat mijn auto na enkele ritten al wat stukken kwijt is. Het vergt ook echt veel van ons lichaam. Je wordt nogal door elkaar geschud."

Na de eerste dag zag het er in 2017 alleszins niet goed uit voor Neuville. "We hadden een minuut achterstand op de leider. Elfyn Evans vloog echt. Niemand kon zich op dat moment inbeelden dat het nog zo'n goed weekend zou worden voor ons."

"Ik heb heel hard gewerkt op dag 2, het ging sneller en vlotter. Een keer lag de auto wel bijna op zijn zij, maar we bleven recht. Op zo'n moment besef je dat het geluk toch aan jou kant staat. Dat motiveert. En Evans had pech dus op het einde van dag 2 hadden we onze achterstand gereduceerd tot 11 seconden."

De slotdag dan. "Er stonden nog 3 ritten op het programma, met 2 keer de beroemde El Condor. In de powerstage zou het alles of niets worden. We gaven plankgas want we hadden geen keuze. We kwamen als snelste binnen, maar dan moest ik nog op Evans wachten. Ik keek op tv. De vreugde was groot toen hij over de finish kwam. Ik won met amper 0,7 seconden voorsprong."

Neuville geeft ook commentaar bij andere beelden, zoals een crash van Kris Meeke. "Hij heeft echt geluk dat hij daar met alleen wat schrammetjes is uitgekomen."