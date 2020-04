Sebastian Coe tegen atleten: "Dit is geen periode zonder dopingtesten"

De coronacrisis gooit het atletiekseizoen helemaal overhoop. De Olympische Spelen in Tokio werden met een jaar opgeschoven naar de zomer van 2021 en donderdag raakte bekend dat het EK in Parijs, voorzien in augustus, afgelast is.

Coe hoopt dat er dit seizoen nog competities kunnen plaatsvinden. "Ik wens oprecht dat de atleten dit jaar weer zullen kunnen trainen. Het is onze hoop dat ze zo snel mogelijk weer wedstrijden kunnen afwerken, en dit in veilige omstandigheden."