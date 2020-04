"Roland Garros schuift een week op naar 27 september"

Roland Garros had normaal van 28 mei tot 7 juni moeten doorgaan, maar de Franse tennisfederatie (FFT) schoof die data eenzijdig op naar 20 september-4 oktober.

Die beslissing bracht ongenoegen teweeg bij de andere stakeholders in het wereldtennis. Deze keer is er evenwel overleg tussen de ATP en de WTA, weet het dagblad uit de Franse hoofdstad.

Door het toernooi een week later - op zondag 27 september - aan te vatten is er ruimte voor 2 toernooien tussen de US Open (24 augustus-13 september) en Roland Garros. Zo zouden er 2 Masters 1000-graveltoernooien een plaatsje kunnen krijgen op de nieuwe tenniskalender die de ATP en WTA aan het plannen zijn.

In die extra week kunnen dan ook kwalificaties voor Roland Garros gepland worden, wat de organisatie in eerste instantie niet had voorzien. Heel wat Franse spelers en speelsters drongen daar echter op aan.

Dat de slotrit van de verplaatste Tour op 20 september is, speelt eveneens mee. De Parijse politie kan zich nu op één sportief evenement tegelijkertijd concentreren. De Franse tv, die de 2 events covert, is dit uitstel ook genegen.

De nieuwe data (27 september-11 oktober) blijven natuurlijk volledig afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. Heel wat tennisvolgers vrezen een tennisloze rest van 2020 of dat er in september nog niet kan getennist worden.