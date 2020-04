Renaat Schotte: "Geweldige kans om alles eens te herschikken"

De coronacrisis heeft de koerskalender drastisch door elkaar gegooid. Sinds Parijs-Nice is het peloton niet meer uitgereden. Op 15 april kwam de UCI met een nieuw programma. De Ronde van Frankrijk kreeg als eerste een datum: van 29 augustus tot 20 september. Ook het WK, de Giro, de Vuelta en de monumenten moeten nog een plaats krijgen. "Op dit moment worden er op 13 september 9 koersen gereden. Kan dat? Volgens de UCI blijkbaar wel", vertelde Schotte.

"Er wordt al jaren gezeurd over een hervorming van wielerkalender. Deze crisis is geweldige kans om alles eens te herschikken. De UCI kan Gordiaanse knopen van decennia oud ontwarren. Deze crisis raakt de wielerwereld niet alleen economisch, maar ook de structurele pijnpunten komen bloot te liggen. Misschien is dit het moment om eens solidair te zijn."

De Tour stond als eerste op de nieuwe kalender en het is geen geheim dat de reden daarvoor vooral economisch is. Veel sponsors halen daar hun publiciteit. "De Tour biedt de grootste zekerheid op het voortbestaan van de koers en de verschillende ploegen. Ook als die zonder publiek gereden moet worden. Het grote geld vangt organisator ASO door de internationale tv-rechten. ASO moet ervoor zorgen dat hun koers zo goed mogelijk gevolgd wordt."

"Maar eigenlijk slaat de Tour een belabberd figuur. Er kijken dagelijks zo'n 25 miljoen mensen naar een rit, over de hele wereld. Naar een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix is dat maar 5 of 6 miljoen. Maar de Tour is de koning in het land der blinden want wielrennen is een heel kleine tv-sport. Wat schrapen ze zo binnen? Dat cijfer ligt ergens tussen de 30 en 150 miljoen euro. De Tour zet zich graag net achter de Olympische Spelen en de grote voetbaltoernooien, maar dat is schromelijk overdreven."