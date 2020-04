PSV-directie levert 20% loon in: "En we spreken ook met de spelers"

"Als we tot aan de kerst zonder publiek zouden moeten spelen, halen we 12 tot 14 miljoen euro niet binnen", legt Toon Gerbrands, de topman van PSV, uit.

"Dat betekent dat we niet alleen de supporters en sponsoren om solidariteit vragen, maar ook de organisatie zelf. De directieleden zullen 20 procent van hun salaris inleveren zo lang we zonder publiek moeten voetballen. Daar hebben we geen vakbond voor nodig om dat te regelen."

Gerbrands sprak eerder op vrijdag ook al met de spelers van PSV over een mogelijk loonoffer. "Ja, die discussie hebben we eveneens al geopend. We hebben uitgelegd wat de impact van deze crisis is en wat de supporters en sponsoren eraan doen."

"Volgende week volgt opnieuw een gesprek. We gaan iets sneller, denk ik, dan de spelersvakbond VVCS op dit gebied, maar ik denk dat we niet kunnen wachten." Vandaag raakte bekend dat de Eredivisie opgeschort wordt, zonder kampioen en zonder dalers en stijgers.