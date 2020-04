Ongenoegen in Eredivisie: "Bekerfinale heeft geen zin want na mei wil UEFA ticketverdeling"

"Eric Gudde, directeur van de KNVB, had al een voorstel. Het seizoen is voor 75 procent afgewerkt. Dus Ajax heeft recht op 75% van de Europese inkomsten. De rest moet dan in een pot gaan en verdeeld worden onder de clubs die benadeeld zijn."

AZ, dat op 2 stond, lijkt dus de verliezer. "Het woord solidariteit is veel gevallen in het Nederlandse voetbalmilieu de voorbije weken. Dat zullen ze nu moeten laten zien. Want Ajax heeft dit seizoen wel twee keer verloren van AZ dus volgens sommigen had toch AZ de voorkeur moeten krijgen. Er zal dus een financiële compensatie moeten komen en daar moeten de clubs onderling uitraken."

"Het is wel logisch dat ze geen kampioenenschaal krijgen. Dat zou heel merkwaardig aanvoelen. Ook in Amsterdam. En ze zouden toch niet kunnen vieren."

"Eigenlijk heeft de KNVB het advies van de UEFA gevolgd", vertelt Stekelenburg. "Als een competitie niet uitgespeeld kan worden, dan moeten de Europese tickets volgens UEFA uitgedeeld worden op basis van 3 criteria: transparantie, objectiviteit en sportieve gronden. De huidige ranglijst moet de leidraad zijn. En Ajax staat op 1 in Nederland. Ook al is dat op basis van het doelsaldo, er is toch geen reden om Ajax dat ticket te ontnemen."

In België wordt er nog wat geaarzeld, maar in Nederland is de beslissing definitief: geen voetbal meer dit seizoen. Leider Ajax wordt niet uitgeroepen tot kampioen, maar krijgt wel het beste Europese ticket. Is dat logisch?

"Nederland is nu een "special case", daar zullen jullie in België ook nog over horen"

Wie is er volgens Stekelenburg het hardst benadeeld? "Bovenaan is Utrecht het kind van de rekening. Die club stond 6e, maar had een match minder gespeeld. En ze stonden ook in de bekerfinale. En die bekerfinale gaat niet door."

Dat heeft de KNVB dus ook al beslist? "Ja, want Nederland is nu een "special case" en die term moeten jullie in België onthouden. Want als een competitie niet uitgespeeld wordt, moet dat land van de UEFA tegen eind mei een voorstel indienen over de verdeling van de Europese plaatsen. Dat betekent dat je aan een bekerfinale later deze zomer of in september geen gevolgen meer kan verbinden."

"Ook in Leeuwarden zijn ze boos; en dat begrijp ik. Cambuur stond in de tweede divisie 11 punten voor op de nummer 3. Het zou dus al heel raar hebben moeten lopen voor die club om toch niet te promoveren. Dat was een van de probleemgevallen. Ook De Graafschap had al een ruime voorsprong. Maar je wist dat er vervelende beslissingen genomen zouden worden."

"Mijn rechtvaardigheidsgevoel had het logischer gevonden om die twee clubs te laten promoveren en ADO en RKC - die toch al een ruime achterstand hadden in de Eredivisie - te laten degraderen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat je geen rechten kan ontlenen aan een onafgewerkte competitie."

"Ik denk ook dat de KNVB dit seizoen wou afronden om in september met een schone lei te beginnen. Ze willen hier geen erfenis aan overhouden. De KNVB kon dit beslissen. Ze hebben toch een peiling gedaan bij de clubs om die dan later niet te volgen. Het lijkt me duidelijk dat er juridisch verzet zal komen, dat wisten we op voorhand. Er zijn hier nu eenmaal geen regels of precedenten voor. "