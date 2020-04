Nederlandse clubs: "Grootste schande ooit", maar ook "enige juiste beslissing"

FC Utrecht is net als AZ niet akkoord over de verdeling van de Europese tickets. De club stond in de bekerfinale en de winaar daarvan krijgt het ticket voor de groepsfase van de Europa League. Dat ticket gaat nu naar Feyenoord, ook bekerfinalist, de nummer 3 in de stand. Utrecht wil naar de rechtbank stappen.

"Het is voor FC Utrecht onaanvaardbaar dat de bekercompetitie, die op één wedstrijd na niet is uitgespeeld, geheel genegeerd wordt en niet meeweegt in de afweging welke club op sportieve gronden recht heeft op een Europees ticket."