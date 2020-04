MR-voorzitter Bouchez leidt amateurclub Francs Borains: "Een eer en met ambitie"

Vanochtend was er een raad van bestuur van Francs Borains. "En die heeft de aanstelling unaniem goedgekeurd", luidt het op de website van de club uit Boussu-Dour uit de provincie Henegouwen. "Royal Francs Borains begint zo aan een nieuwe pagina in zijn geschiedenis."

Bouchez, die ook gemeenteraadslid in Bergen is, werd vanochtend voorgesteld in het Robert Urbainstadion, waar de regels van de social distancing golden. Zo kreeg de politicus van de Mouvement Réformateur een truitje met zijn initialen overhandigd, waarbij hij plastieken handschoenen droeg.

"Dit is een eer voor mij", vertelde Bouchez. "Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in de Borinage. Francs Borains kan dé club van de regio worden en is nu al de meest solide."

Bouchez is gewoontegetrouw ambitieus. Met een 5-jarenplan hoopt hij de elite van het vaderlandse voetbal te bereiken. "De sportieve ambitie is zeker aanwezig. Maar we gaan het niet zomaar doen. Je kunt geen ambitie tonen zonder fundament, maar we hoeven ook niet timide te zijn." Hij rekent op overheidssteun, privépartners én de jeugd van de regio om zijn doelen te bereiken.

"We moeten een realistische ambitie hebben en daarvoor middelen zoeken. We doen het niet zonder financiële robuustheid en structuren. En daarover beschikken we reeds. Het is nu nagaan hoe we die ambitie kunnen vergroten en hoe we de club kunnen ontwikkelen."

Met Carlo Di Antonio, CdH-burgemeester van Dour, haalt Francs Borains nog een politicus in huis als vicevoorzitter van de jeugdschool.