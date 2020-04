Michel Wuyts over Luik 1969 en Van Schil-Merckx: "Toewijding van een gevoelsmens"

Die zondag werd de Grote Prijs Merckx gereden. Om de koppeltijdrit gezellig in te leiden reden de vrienden van Merckx ’s ochtends een toeristenrondje in de Brusselse rand. Met circa tweehonderd genodigden, onder wie Van Looy, Van Himst en Stassijns, trok een lange sliert fietsers een bontgekleurde lus door het groene landschap.

Het ochtenduur lag me niet. Ik kwam maar moeizaam op dreef. Na een uur dobberen zag ik identieke schakeringen van blauw in een formatie een eind voor me uit. Daar reden de ex-ploegmaats van Merckx, met centraal en goed beschut de allergrootste zelf. Ik sloot bij ze aan en nestelde me een poos in laatste positie. Dertig per uur, uit de wind, waar ik zat was het goed.

Tot me een gevoel van schaamte bekroop. Ik kon moeilijk blijven profiteren. Dus stak ik door en nam het vooraan vol goede wil van Jos Huysmans over. Ik beken: ik was trots dat ik Spruyt, Huysmans en Van Schil een hand toestak. Mijn beurt duurde welgeteld dertig seconden.

Na wat geroezemoes achter mijn rug, verscheen Van Schil naast me. Hij sprak op vriendelijke toon: "Vriend Michel, wilt u weer achteraan plaatsnemen? Het tempo bepalen is ons werk. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven." Ik boog het hoofd, prevelde een sorry en liet me in nederigheid uitzakken. Kwam Vic wat later weer buurten: "Ge moet u dat niet aantrekken, he. Wij willen gewoon dat alles blijft zoals het was."

We waren toen in het jaar 2005. Vic Van Schil reed zijn laatste echte koers in dienst van Merckx in 1976. In dertig jaar waren de verhoudingen voor geen sikkepit veranderd. Merckx was heilig. Het systeem ook. Het was een kwestie van een onbreekbare band. De adoratie van de helpers voor hun dankbare kopman, de waardering van de kopman voor zijn mannen. Wat ik voelde overtrof de vriendschap. Het was wielerliefde, Merckx-liefde.