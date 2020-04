Jacques Borlée: "Wedstrijdjes tussen atleten en voetballers voor motivatie?"

"Een atleet die 1 jaar verliest, staat gelijk aan een werknemer die 4 jaar kwijtspeelt"

"We voelen dat de atleten minder gefocust zijn, ook al zitten wij nog in een "gunstige" omgeving waar we buiten kunnen trainen. Mentaal is het moeilijk. Een atleet die 1 jaar verliest, staat gelijk aan een werknemer die 3 à 4 jaar van zijn carrière kwijtspeelt. Dat is veel."

"Misschien Thiam laten verspringen in Brussel en een andere atlete ergens anders?"

Het is momenteel dus trainen zonder doel. Jacques Borlée heeft wel ideeën over hoe de atleten gemotiveerd kunnen blijven.

"Misschien kunnen we wedstrijdjes organiseren tegen voetballers of basketbalspelers. Gewoon iets leuks om opnieuw wat plezier te hebben."



"Ik sprak deze ochtend ook met Wilfried Meert (voormalig organisator van de Memorial Van Damme, red). We hadden het o.a. over de Diamond League-meetings. Kunnen we iets doen? Bijvoorbeeld Nafi Thiam laten verspringen in Brussel en iemand anders in Stockholm, Berlijn of eender waar. Ik weet het niet, maar we moeten creatief zijn."