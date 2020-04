Geen atletiekwedstrijden? Pieter-Jan Hannes biedt dan maar zijn zaad aan

Niet alleen de Olympische Spelen gaan dit jaar niet door, ook over het Europees kampioenschap atletiek in Parijs is een kruis gemaakt, een streep door de rekening van Pieter-Jan Hannes die de voorbije maanden het goeie ritme weer te pakken had. Hij hoopte komende zomer nog eens te schitteren op zijn 1.500 meter.

"Meer dan waarschijnlijk komen er geen wedstrijden meer aan in 2020 en trouwfeesten kunnen we ook al niet meer organiseren. Is er een website waar ik een long of een nier kan verkopen?", grapt Hannes op Twitter.