Op 24 augustus had Tokio 2020 van start moeten gaan, maar door de coronapandemie zijn de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld. Drie maanden voor die originele startdatum ligt Tokio er onwezenlijk bij: overal hangen de olympische posters en symbolen uit, maar in plaats van een drukte van jewelste, is er amper een kat op straat. Een impressie.