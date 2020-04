Ferrari spreekt tegen dat het F1 wil verlaten bij nog grotere budgetverlaging

Ferrari leek nog maar eens zijn stekels op te zetten. Nu over het budgetplafond in de koninginnenklasse van de autosport. Het originele budgetplafond, dat voor 2021 op 175 miljoen dollar (ongeveer 160 miljoen euro) ligt, is volgens verschillende kleinere F1-teams na de coronacrisis te hoog.

Zij zien meer heil in een plafond van 145 miljoen dollar (134 miljoen euro) voor volgend jaar en van 130 miljoen dollar (120 miljoen euro) voor 2022. "Het plafond van 145 miljoen dollar is al een nieuw verzoek vergeleken met wat afgelopen juni uitgestippeld was", zei Binotto in de Britse krant The Guardian.

"We kunnen dat niet halen zonder verdere offers te brengen, vooral in ons personeelsbestand. Als het plafond nog verder zou zakken, willen we niet in een positie komen waarin we andere opties moeten bekijken."

"We beseffen dat de wereld een erg bijzondere periode doormaakt, maar het is niet het moment om snel iets te beslissen. Er bestaat een duidelijk risico om overhaast knopen door te hakken zonder de gevolgen te evalueren."