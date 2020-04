Belgische atletieklegende Roger Moens mag 90 kaarsjes uitblazen

Moens werd in België onthaald als een volksheld. Zijn tijd van 1'45"7 zou 6 jaar standhouden en pas 20 jaar later door Ivo Van Damme verbeterd worden als Belgisch record.

Hierna besloot de 22-jarige Moens om zijn trainingen op te drijven en om over te stappen naar de 800 meter. 3 jaar later, op 3 augustus 1955, verbeterde hij in Oslo het 16 jaar oude wereldrecord van de Duitser Harbig.

Olympische Spelen zijn vervloekt voor Moens

Een jaar na zijn triomf in Oslo was Moens vanzelfsprekend de grote favoriet op het goud op de Olympische Spelen in Melbourne. "Maar een paar maanden voor de Spelen heb ik mij bij een landenwedstrijd in Griekenland geblesseerd, toen ik in het donker tegen een paaltje op een tennisveld botste." Geen Spelen dus voor Moens.

4 jaar later, in Rome, was hij op zijn 30e opnieuw de te kloppen man. In de finale ging hij in de laatste bocht voorbij zijn grote rivaal Kerr. De weg naar het goud lag open, Moens keek nog één keer achterom, maar zag niet dat aan de andere kant de Nieuw-Zeelandse outsider Peter Snell hem vlak voor de finish nog voorbijging.

Een bittere pil voor Moens, die uiteindelijk wel met zijn zilveren medaille leerde leven. "Het is een mythe dat ik het goud heb verloren. Omkijken of niet: Moens is sowieso 2e, dat is de waarheid", zegt hij zelf over die bewuste finale. "Nu ben ik toch trots op die medaille."