Iedereen heeft het al wel eens geprobeerd: 10 keer rond je vinger draaien en dan een penalty trappen. De BBC maakte er een rubriekje van in hun show "The Big Night In". Het tv-programma zamelde geld in om de hulpverleners te steunen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Enkele grote sterren waagden zich ook aan de uitdaging. Kijk maar naar deze pogingen van onder anderen José Mourinho en Jesse Lingard.