UEFA roept op om Europese tickets toe te kennen op basis van "sportieve verdiensten"

Na België heeft nu ook Nederland beslist om de huidige competitie niet meer af te werken. Hoewel de Europese voetbalbond UEFA nog altijd aandringt dat de verschillende competities een poging doen om de huidige competitie uit te spelen, wordt er ook uitgezocht hoe de Europese plaatsen nu verdeeld moeten worden.

"Ons principe is altijd dat de toegang tot onze Europese bekertoernooien op basis van sportieve verdiensten moet gebeuren", klinkt het.

Hoe die invulling dan precies moet gebeuren, daar blijft de UEFA vaag over of dat laat ze over aan de verschillende nationale liga's zelf. "De criteria moeten wel objectief, transparant en niet-discriminerend zijn", geeft het nog mee als richtlijn.

De UEFA eigent zichzelf het recht toe clubs te weigeren als niet is voldaan aan bovenstaande criteria.