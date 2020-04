To shave or not to shave? 5 dilemma's voor de wielertoerist

5 dilemma's voor de wielertoerist

Dilemma 1: Benen scheren of laat het haar maar groeien?

To shave or not to shave? De ene fietser vindt het fanstastisch, de andere de hel. Maar waarom zou je je benen scheren om te fietsen? Iedereen denkt meteen aan aerodynamica, maar eerlijk, dat zal je alleen een minimaal voordeel opleveren bij hoge snelheden. Eerder belangrijk voor de profs dus.



Profs worden ook vaak gemasseerd. Met geschoren benen is dat net iets leuker en eenvoudiger voor de masseur. Maar zelfs als je als amateur al een verzorger had, dan mag die nu toch niet in de buurt komen. Of je moest je huisgenoot inschakelen.

Wel een voordeel van geschoren benen: als je valt, is de wonde makkelijker te verzorgen. Ze geneest sneller en je hebt minder kans op infecties. Maar de keuze om je benen al dan niet te scheren is dus vooral persoonlijk. In welk kamp zit jij?