Telenet & Proximus vragen Pro League om gesprek over terugbetaling tv-rechten

De Raad van Bestuur van de Pro League deed begin deze maand de aanbeveling om het huidige voetbalseizoen in 1e klasse definitief te staken. Rechtenhouder Telenet vraagt nu de Pro League om een gesprek over de terugbetaling van het voorschot op de televisierechten.

"We willen de mogelijkheden bekijken om de gelden voor de matchen die niet gespeeld worden, terug te krijgen, indien de aanbeveling van de Raad van Bestuur wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Pro League", klinkt het in een persbericht van Telenet.

"Telenet heeft alle begrip dat de gezondheid van spelers en fans absoluut primeert. Er is dan ook geen vraag om de competitie te hervatten, wel om proportioneel het reeds betaalde bedrag voor de televisierechten terug te betalen aan de rechtenhouders. Zij betaalden immers voor prestaties die niet geleverd worden, nu 1/3e van de competitie niet gespeeld wordt."

"We staan open voor verdere gesprekken om te kijken hoe een terugbetaling zou kunnen gebeuren op een manier die werkt voor alle partijen. Bijvoorbeeld de terugbetaling gespreid te laten verlopen of voor de waarde van dit bedrag alvast uitzendrechten te voorzien voor de drie operatoren voor een gelijk aantal matchen van het volgende seizoen."

Dat laatste voorstel is wel opmerkelijk, want vanaf komend seizoen zijn Telenet, Proximus en Voo niet langer rechtenhouder. De Pro League koos er onlangs voor om voor enkele jaren in zee te gaan met Eleven Sports als mediapartner.

Ook Proximus wil een gesprek aangaan met de Pro League. Woordvoerder Fabrice Gansbeke: "We willen weten wat de mogelijkheden om het seizoen eventueel te verlengen tot na 30 juni. Als dat niet mogelijk is, verwachten we als rechtenhouder wel een compensatie."

De algemene vergadering van de Pro League vindt volgende week maandag plaats. Het dossier van de tv-rechten zal ook daar een van de thema's zijn.