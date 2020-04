Standard-spelers stemmen in met salarisvermindering, deel ervan gaat naar ziekenhuizen

Het akkoord kwam er in samenspraak met spelersvakbond Sporta, de directie en de profkern, maakte Standard vanochtend in een kort persbericht bekend.

Werk van lange adem

Het akkoord was een werk van lange adem. Standard kondigde op 24 maart aan dat "een grote meerderheid van haar spelers een salarisverlaging spontaan accepteerde zolang de competitie stilligt".



Het voorstel van de Rouches was toen om het loon van elke speler te beperken tot 3.250 euro, waarbij datzelfde bedrag, per speler, ook nog eens door de club werd doorgestort aan de Fondation Standard de Liège om Luikse ziekenhuizen te helpen bij de aankoop van noodzakelijk materiaal.



Indien de spelers niet akkoord gingen met dit voorstel, werden ze zonder pardon in het stelsel van technische werkloosheid geplaatst. Nadien brachten diverse kranten naar buiten dat 7 spelers effectief niet akkoord gingen. Zij moesten zich tevreden stellen met een geplafonneerd salaris van 2.350 euro bruto. Sporta veroordeelde die actie nadien als "onbegrijpelijk en onjuist".



Voor Standard is dit akkoord eindelijk eens goed nieuws. De club kreeg enkele weken geleden een kaakslag, toen de licentie in eerste instantie geweigerd werd. Documenten over betaald tekengeld waren net te laat binnen. De trotse Luikse club is zeker dat het straks voor het BAS de licentie krijgt, maar de analyse van de licentiecijfers is ook dat ze boven haar stand heeft geleefd.