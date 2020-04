Proximus: "Tijd om nieuwe weg in te slaan, blijven wel sponsor van Rode Duivels"

"De clubs zijn tijdig op de hoogte gebracht"

"Proximus wil een belangrijke partner van het Belgische voetbal blijven", vertelt woordvoerder Gansbeke aan Sporza. "Daarom blijven we de Rode Duivels wel nog steunen, net als het amateurvoetbal."

Voor Anderlecht, Club Brugge en Charleroi stopt het verhaal wel. Het contract dat afloopt in juni wordt niet verlengd. "We hebben maandenlang overlegd met die 3 clubs, maar geen overeenkomst gevonden. De clubs zijn op een transparante manier tijdig op de hoogte gebracht. We zijn fier op wat we samen bereikt hebben en wensen hen het allerbeste toe."

"De samenwerking was de voorbije jaren positief en constructief, maar we vinden dat het nu tijd is om een nieuwe weg in te slaan."