Podcast "El Tarangu" is genomineerd voor grote journalistieke prijs in Nederland

Een vreemd telefoontje voor Lucien

De podcast begint bij een vreemd telefoontje dat de Vlaamse wielerheld Lucien van Impe in 2003 krijgt. Zijn oude rivaal José Manuel Fuente is in België en wil met hem uit eten. Op zich geen ongewoon verzoek, maar er is één probleem: wielrenner Fuente is officieel al zeven jaar dood.

Lucien Van Impe aarzelt, maar gaat in op de uitnodiging: "Ik heb die avond zelfs niet meer gedacht of hij echt dood was. Ik heb dat niet gevraagd. We hebben mosselen gegeten en verder gesproken over de koers. Hij kon op alles antwoorden.