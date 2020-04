Paralympiërs over corona-uitdagingen: "Zit vast in Spanje en train op rollen"

Jonas Van de Steene: "De situatie hier is niet te vergelijken met België"

Handbiker Jonas Van de Steene ziet de lockdown er net iets anders uit. Hij zit al 6 weken vast op Lanzarote. "Ik heb geïnformeerd bij de Belgische ambassade om terug te keren", vertelt hij op de site van Parantee-Psylos. "Dat kan, maar dan moet ik ook in België nog een periode in quarantaine. Bovendien gebeurt de repatriëring via Barcelona en Madrid. Er zijn daar geen hotels en winkels open en uren wachten in de luchthaven in je rolstoel in die omstandigheden, maakt dat een erg lastige transfer. Het is trouwens niet zeker dat je aansluitende vlucht naar België dan doorgaat. Daarom verkies ik om momenteel hier te blijven."

Van de Steene zit nu 6 weken vast. "Spanje met België vergelijken is zoals zwart met wit. Hier mag je jouw kot echt niet uit of je betaalt de prijs, letterlijk. Ik mag naar de dichtstbijzijnde winkel en niet om zomaar een brood te kopen en met de hond mag ik me tot 150 meter rondom mijn woning begeven. De Guardia Civil waakt op elke hoek en er vliegen soms helikopters rond. Wie de maatregelen niet volgt, moet een boete betalen vanaf 600 euro."

"Mijn handbikevrienden in België mogen blij zijn dat ze nog regelmatig kunnen rijden, zelfs met een vriend of iemand uit de familie. Koester dat. Hier is zoiets ondenkbaar. Maar de quarantaineverschillen worden niet enkel door landsgrenzen bepaald. Vergelijk Messi die thuis met zijn familie kan zwemmen en tennissen eens met de modale inwoner in Wuhan. Voor de een is het feest, de ander zit opgesloten op 8 vierkante meter.”

Toch probeert ook Van de Steene te blijven sporten. "Ik creëer structuur voor mezelf. Om 7 uur blijft mijn wekker aflopen, daarna ontbijt ik. Overdag staan een rollentraining en wat fitness op het programma. Verder maak ik werk van mijn kennis van de Duitse taal, want ik zit een Duitse ploeg en wil ook gewoon slimmer worden. Verder blijf ik sociaal contact opzoeken via de nieuwe media. Het is belangrijk dat je blijft kiezen voor ontspanning."